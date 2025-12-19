Si schianta col furgone e lo trovano con lo spumante in mano | Ho bevuto dopo per lo stress assolto

L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo in provincia di Bolzano e trovato dai soccorsi a bere da una bottiglia di spumante. "Dopo lo schianto ho bevuto per lo shock" ha sostenuto l'automobilista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lo sfogo di Gattuso dopo Moldavia-Italia, ce l’ha col pubblico: “Non lo accetto, è stata una vergogna” Leggi anche: Beve lo spumante dopo l'incidente: "Ero sotto shock". E viene assolto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Si schianta sul guard rail col furgone, i soccorsi lo trovano con lo spumante in mano: «Ha bevuto solo dopo l'incidente, per lo stress»; Si schianta e lo trovano con in mano una bottiglia di spumante: Dopo l'incidente ho bevuto per lo shock. Per lui maxi multa ma il giudice lo salva; Applica per errore un cerotto al Fentanyl a una paziente e la uccide: infermiera di 26 anni rinviata a giudizio. Si schianta col furgone e lo trovano con lo spumante in mano: “Ho bevuto dopo per lo stress”, assolto - L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo in provincia di Bolzano e trovato dai soccorsi a bere da una bottiglia di spumante ... fanpage.it

Si schianta e lo trovano con in mano una bottiglia di spumante: "Dopo l'incidente ho bevuto per lo shock". Per lui max multa ma il giudice lo salva - Una bottiglia di spumante tra le mani subito dopo un violento incidente stradale può sembrare una prova schiacciante, ma per il Tribunale di Bolzano è diventata l'elemento centrale di un’asso ... ildolomiti.it

Si schianta sul guard rail col furgone, i soccorsi lo trovano con lo spumante in mano: «Ha bevuto solo dopo l'incidente, per lo stress» - Si era schiantato contro il guard rail alla guida del suo furgone, e gli era costato caro: un'ammenda da 8mila euro per guida in stato di ebbrezza, ... msn.com

Leggo. . Si era schiantato contro il guard rail alla guida del suo furgone, e gli era costato caro: un'ammenda da 8mila euro per guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e di averlo fatto nelle ore notturne, con revoca de - facebook.com facebook

Tragedia nel Foggiano, schianto auto-furgone: muore donna di 34 anni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.