Si scambiavano file di pornografia minorile in chat | 17 indagati e 3 arresti

19 dic 2025

Un'indagine approfondita condotta dalla polizia toscana ha portato alla luce un giro di scambio di materiale pedopornografico in chat, coinvolgendo 17 persone, con tre arresti. L'operazione evidenzia la gravità del fenomeno e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità online, proteggendo le vittime più vulnerabili e garantendo la sicurezza digitale.

Si scambiavano foto e materiale pedopornografico nelle chat. È quanto emerso da un'articolata indagine che ha impegnato i poliziotti del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana. Sono 17 gli indagati, per cui sono state eseguite altrettante perquisizioni, di cui tre arresti per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

