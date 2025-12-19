Una nuova minaccia meteo si avvicina dall’Artico: un vortice proveniente dalla Groenlandia si sta formando, annunciando un peggioramento di stampo invernale. Dopo una breve parentesi di alta pressione, le immagini satellitari mostrano l’avanzata di una perturbazione di origine africana, che coinvolgerà soprattutto le regioni meridionali. Tuttavia, l’attenzione si concentra al nord, dove si prepara un fronte freddo destinato a portare condizioni estreme.

© Ilgiornale.it - Si prepara un vortice dalla Groenlandia: qual è la data

La brevissima parentesi di alta pressione è giunta al termine: come mostrano le immagini del satellite, avanza minacciosa da Sud una perturbazione di origine africana che impegnerà soprattutto le regioni meridionali ma il nostro sguardo va rivolto a Nord visto che da lì sta per "partire" un peggioramento di stampo invernale con un vortice che ha origine nella lontana e fredda Groenlandia. Cosa accadrà in Italia. La conferma la dà Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it, spiegando che la settimana di Natale sarà piuttosto instabile e movimentata con un'ondata di maltempo sul nostro Paese di stampo pienamente invernale, come è corretto che sia in questo periodo dell'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Milan Como, Simonelli svela: «Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida»

Leggi anche: Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la ‘Bollywood’ dell’Ifom si prepara per il Diwali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Si prepara un vortice dalla Groenlandia: qual è la data - Un'ondata di maltempo di stampo pienamente invernale colpirà nei prossimi giorni l'Italia: cosa accadrà con il vortice groenlandese e la tendenza successiva ... ilgiornale.it