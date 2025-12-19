Si finse senzatetto per il reddito di cittadinanza? Assolta 25enne

Una 25enne è stata assolta "perché il fatto non sussiste" dall’accusa di avere presentato una falsa dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza e incassare poco più di seimila euro. La seconda sezione della corte d’appello di Palermo, accogliendo il ricorso del legale Teresa Alba. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Indebita percezione del reddito di cittadinanza: assolta 60enne di Contrada

