Si finse senzatetto per il reddito di cittadinanza? Assolta 25enne

Una 25enne è stata assolta "perché il fatto non sussiste" dall’accusa di avere presentato una falsa dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza e incassare poco più di seimila euro. La seconda sezione della corte d’appello di Palermo, accogliendo il ricorso del legale Teresa Alba. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

