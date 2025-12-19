Si è suicidato il killer della Brown University | ha assassinato anche lo scienziato nucleare al Mit

Le autorità statunitensi hanno trovato il corpo di Claudio Neves Valente, sospettato della sparatoria alla Brown University e dell’uccisione di uno scienziato al MIT. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, chiude un episodio drammatico che ha scosso il mondo accademico e la comunità locale. Restano ora le indagini per comprendere i motivi di questa tragica escalation di violenza.

Le autorità statunitensi hanno annunciato il ritrovamento del corpo di Claudio Neves Valente, l'uomo sospettato della sparatoria di massa avvenuta lo scorso fine settimana alla Brown University e dell'uccisione di un professore del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il cadavere è stato scoperto all'interno di un deposito a Salem, nel New Hampshire. Secondo la polizia, l'uomo si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. Here is Portuguese national Claudio Manuel Neves-Valente, the 48- year-old suspect in Brown University mass shooting and the murder of a MIT professor. He was found dead from a self-inflicted gunshot wound. Usa, strage alla Brown University: il killer si è suicidato - Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui ad uccidere, due giorni dopo l'attentato, a colpi di arma da fuoco, un fisico e scienziato nucleare, Nuno Loureiro.

