Si è rotto… Infortunio choc durante la semifinale di Supercoppa

Paura al King Saud University Stadium durante Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana: al 38? l’attaccante rossoblù è crollato dopo un contrasto aereo, rialzandosi subito con il volto scuro e una mano sulla spalla sinistra. Ha provato a restare in campo, ma il dolore era evidente e il passo pesante ha detto tutto, prima dell’uscita. A capire immediatamente la gravità è stato il capitano Riccardo Orsolini, che si è girato verso la panchina chiedendo l’intervento medico. Prima un gesto netto con le mani, poi l’indicazione sulla spalla e infine l’urlo ripetuto: “Si è rotto la spalla, la spalla!” Un allarme che ha gelato lo stadio e acceso la preoccupazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

