Si consolida l’asse Germania-Israele | Berlino investirà altri 3 miliardi di euro per Arrow 3

La Germania rafforza gli accordi militari con Israele e investe altri 3 miliardi di euro sull’acquisto di difesa antiaerea dallo Stato Ebraico. Un investimento da 3 miliardi per gli Arrow 3. Nella giornata di giovedì 18 dicembre il Bundestag, il Parlamento di Berlino, ha approvato il piano del governo di Friedrich Merz di raddoppiare sostanzialmente il valore per la fornitura di intercettori ad alta quota Arrow 3 prodotti dall’Israel Aerospace Industries (Iai), conglomerato a controllo pubblico dello Stato Ebraico. L’Arrow 3 è uno dei perni strategici del progetto di scudo antiaereo tedesco e la componente che Berlino ritiene fondamentale per fornire il nocciolo duro della difesa d’alta quota al previsto European Sky Shield Initiative (Essi), l’asse per l’antiaerea di matrice continentale a cui, ricordiamo, non partecipano Italia e Francia con il loro sistema Samp-T (acquistato anche dalla Danimarca). 🔗 Leggi su It.insideover.com

