Si avvicina il Natale le previsioni meteo | weekend nebbioso nella settimana di festa tornano piogge e freddo
Alta pressione fino al weekend con cieli spesso grigi e clima umido sull’Emilia-Romagna; peggioramento in vista da inizio settimana di Natale con piogge e neve in Appennino. A fornire le anticipazioni sul tempo che farà in questo periodo che precedono le feste è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Le previsioni meteo di Natale: maltempo e neve in arrivo al Nord e piogge al Sud. Arriva la «depressione d'Islanda»; Festività natalizie, che tempo farà? Le previsioni dell'esperto Edoardo Ferrara
Previsioni Meteo di Natale: Neve e Pioggia in Arrivo! - Le festività natalizie saranno influenzate da condizioni meteorologiche avverse che interesseranno gran parte dell’Italia. notizie.it
Le previsioni meteo di Natale: maltempo e neve in arrivo al Nord e piogge al Sud. Arriva la «depressione d'Islanda» - Per l'ultima settimana dell'anno sono previsti aria fredda e un calo delle temperature. corriere.it
