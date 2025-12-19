Alta pressione fino al weekend con cieli spesso grigi e clima umido sull’Emilia-Romagna; peggioramento in vista da inizio settimana di Natale con piogge e neve in Appennino. A fornire le anticipazioni sul tempo che farà in questo periodo che precedono le feste è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: L'anticiclone renderà il weekend umido e nebbioso. Tornano le piogge nella settimana di Natale

Leggi anche: Meteo weekend tra piogge e schiarite, poi impulso freddo dalla Russia: le previsioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le previsioni meteo di Natale: maltempo e neve in arrivo al Nord e piogge al Sud. Arriva la «depressione d'Islanda»; Festività natalizie, che tempo farà? Le previsioni dell’esperto Edoardo Ferrara; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend; Meteo in Puglia: weekend tra nuvole e pioviggini, ma l’incognita è l’anti-Vigilia.

Si avvicina il Natale, le previsioni meteo: weekend nebbioso, nella settimana di festa tornano piogge e freddo - A fornire le anticipazioni sul tempo che farà in questo periodo che precedono le feste è Lorenzo Badellino di 3bmeteo. forlitoday.it

Previsioni Meteo di Natale: Neve e Pioggia in Arrivo! - Le festività natalizie saranno influenzate da condizioni meteorologiche avverse che interesseranno gran parte dell’Italia. notizie.it