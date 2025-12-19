Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto | inaugurazione il 20 dicembre

Il nuovo Palatour di Bitritto pronto ad accogliere il pubblico. Dopo un intenso anno e mezzo di lavori, il teatro polifunzionale apre le sue porte sabato 20 dicembre, offrendo un moderno spazio dedicato alla cultura e allo spettacolo. Un appuntamento da non perdere per la comunità locale e gli appassionati di arti performative.

