Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto | inaugurazione il 20 dicembre

Il nuovo Palatour di Bitritto pronto ad accogliere il pubblico. Dopo un intenso anno e mezzo di lavori, il teatro polifunzionale apre le sue porte sabato 20 dicembre, offrendo un moderno spazio dedicato alla cultura e allo spettacolo. Un appuntamento da non perdere per la comunità locale e gli appassionati di arti performative.

Il nuovo Palatour di Bitritto si prepara ad aprire le porte agli spettatori. L'inaugurazione del nuovo teatro polifunzionale, completato dopo circa un anno e mezzo di lavori, è fissata per sabato, 20 dicembre.Il primo spettacoloAl taglio del nastro saranno presenti l'amministratore delegato del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

