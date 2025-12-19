Sì all’euro digitale no al rapporto Navarrete
L'Europa si appresta a compiere un passo decisivo verso l'euro digitale, un progetto che promette innovazione e sicurezza. Mentre l’UE spesso mostra esitazioni e limiti, questa volta si muove con determinazione, garantendo la privacy come priorità. Con l’approvazione del mandato, il Consiglio apre la strada a una nuova era finanziaria, segnando un importante traguardo per l’integrazione europea e la tutela dei cittadini.
L’Ue a volte zoppica, spesso non è tempestiva, e raramente è coraggiosa. Ma non sull’euro digitale. Oggi il Consiglio approverà il suo mandato (general approach): privacy blindata,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Da mesi circolano sui social media numerose voci sull'euro digitale. Secondo alcuni utenti, la moneta sarà utilizzata per monitorare le transazioni finanziarie o potrebbe addirittura minacciare le libertà individuali. The Cube ha sfatato alcune di queste affermazi - facebook.com facebook
