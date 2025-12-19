Sì all’euro digitale no al rapporto Navarrete

L'Europa si appresta a compiere un passo decisivo verso l'euro digitale, un progetto che promette innovazione e sicurezza. Mentre l’UE spesso mostra esitazioni e limiti, questa volta si muove con determinazione, garantendo la privacy come priorità. Con l’approvazione del mandato, il Consiglio apre la strada a una nuova era finanziaria, segnando un importante traguardo per l’integrazione europea e la tutela dei cittadini.

