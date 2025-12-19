L’ultimo weekend prima di Natale trasforma il centro storico in un palcoscenico di luci, musica e allegria. Tra spettacoli, acrobazie e sorprese, le vie si riempiono di energia e magia, offrendo un’atmosfera unica per vivere appieno lo spirito delle feste. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni natalizie e condividere momenti speciali con amici e famiglia, tra divertimento e calore festivo.

© Lanazione.it - Shopping, luci e sorprese. In centro spettacoli note allegre e acrobazie

Ultimo weekend prima di Natale: anche questa volta il centro storico si anima con iniziative festose organizzate dal Comune per accompagnare lo shopping. Il primo appuntamento è oggi alle 17 in piazza delle Carceri con Pindarico, ovvero il viaggio libero che un aviatore compie sul filo dei ricordi, in mezzo a personaggi speciali, un po’ seri e un po’ buffi, ingigantiti nelle proporzioni dall’utilizzo dei trampoli e con bellissimi costumi. Lo spettacolo è a cura di Compagnia Terzostudio Maschera ed è adatto a grandi e piccini. Non mancheranno le sorprese. Domani, con partenza (e arrivo) sempre in piazza delle Carceri dalle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

