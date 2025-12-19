Sgombero di Askatasuna | la vendetta dello Stato contro il dissenso

Lo sgombero di Askatasuna rappresenta un duro colpo alla libertà di espressione e al diritto di dissenso. Con un intervento deciso e contestato, lo Stato dimostra ancora una volta la sua posizione nei confronti di chi sfida il sistema, silenziando un luogo di aggregazione e lotta. Un atto che solleva interrogativi sulla repressione e sulla tutela dei diritti fondamentali nel nostro paese.

Il Viminale con un'azione di forza sproporzionata sgombera il centro sociale di Torino. L'obiettivo non è solo Askatasuna ma chiunque voglia portare avanti politiche contro questo governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Torino, la lunga giornata dello sgombero di Askatasuna: 10 agenti feriti Leggi anche: Sgombero Askatasuna, la polizia usa gli idranti contro gli attivisti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sgombero di Askatasuna: la vendetta dello Stato contro il dissenso; Torino: sgomberato Askatasuna; Askatasuna, centro sociale di Torino perquisito da polizia e carabinieri dopo assalto al quotidiano La Stampa. Sgomberato Askatasuna - Lo sgombero di ieri mattina all’alba del centro sociale torinese spacca in due la politica. msn.com

Lo sgombero, il presidio, gli idranti: cosa succede ora con Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra: da qui la decisione di procedere ... avvenire.it

Lo sgombero di Askatasuna ha scatenato la battaglia politica - Sgombero di Askatasuna a Torino: fine del patto col Comune, le parole di Lo Russo, Piantedosi e le reazioni della politica. quotidianopiemontese.it

La polizia aziona due idranti contro attivisti e sostenitori dell'Askatasuna partiti in corteo dopo un presidio contro lo sgombero dello storico centro sociale torinese. - facebook.com facebook

"Vorrei vedere così accalorato Belpietro anche sullo sgombero di CasaPound a Roma!" Alessia Morani (Partito Democratico) a #drittoerovescio sullo sgombero del centro sociale #Askatasuna di Torino x.com

