Sgomberato l' Askatasuna a Torino | pacchia finita Piantedosi | Segnale chiaro

Dopo trent’anni di presenza, Askatasuna a Torino si è visto sgomberare, segnando la fine di un’epoca. Il governo ha definito l’operazione un “segnale chiaro”, mentre gli attivisti hanno tentato di rientrare nell’edificio sigillato. La scena si svolge nel quartiere Vanchiglia, tra tensioni e speranze di un nuovo corso. Un episodio che segna un punto di svolta nella storia del centro sociale e della città.

© Iltempo.it - Sgomberato l'Askatasuna a Torino: pacchia finita. Piantedosi: “Segnale chiaro” Lo Stato entra ad Askatasuna e chiude un ciclo lungo trent'anni. Ma in serata gli esponenti del centro sociale, mentre un corteo stava per partire per le strade del quartiere Vanchiglia di Torino, hanno provato a rientrare nell'immobile al quale erano stati apposti i sigilli. I manifestanti hanno lanciato petardi e bottiglie contro le forze dell'ordine che presidiavano l'area e che hanno risposto attivando gli idranti per disperdere i manifestanti. Mentre a Roma, a piazza dell'Esquilino nei pressi del Viminale, si è radunato un gruppetto composto da circa 100 appartenenti all'area antagonista in segno di protesta contro lo sgombero del centro sociale torinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Askatasuna sgomberato a Torino. Piantedosi: "Dallo stato un segnale chiaro" Leggi anche: Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Askatasuna, fine corsa: sgomberato! Piantedosi: Nessuno spazio alla violenza | .it. Torino, sgomberato l'Askatasuna. Piantedosi: “Segnale chiaro”. Poi provano a creare il caos - Ma in serata gli esponenti del centro sociale, mentre un corteo stava per ... iltempo.it

Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino: cariche e idranti contro i manifestanti - (LaPresse) Momento di tensione durante la protesta organizzata in corso Regina Margherita a Torino contro lo sgombero del centro sociale ... stream24.ilsole24ore.com

Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti - Dagli Anni ’90 Askatasuna è sempre stata contro e la militanza, l’impegno, l’ha tradotto in scontri di piazza. lastampa.it

Sgomberato il club degli intellettuali di Askatasuna, sulla via della sinistra resta un ingombrante problema: il rapporto con i movimenti che praticano la violenza. L'editoriale di #MarioSechi - facebook.com facebook

Paolo Cento sulle attività del centro sociale #Askatasuna di Torino sgomberato oggi. #drittoerovescio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.