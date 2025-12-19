L'operazione di sgombero di Askatasuna segna una svolta significativa, riflettendo la vittoria dello Stato su un simbolo di resistenza. Ma dietro questa vittoria si cela una riflessione più profonda: potrebbe essere la fine di una libertà, di un ideale che in basco si chiama proprio Askatasuna. Un episodio che invita a interrogarsi sul prezzo della sicurezza e sulla tutela delle libertà fondamentali.

© Quotidiano.net - Sgomberato Askatasuna

La vittoria dello Stato. Oppure la fine della libertà, che in lingua basca si dice proprio Askatasuna. Lo sgombero di ieri mattina all’alba del centro sociale torinese spacca in due la politica. E crea più di un imbarazzo a sinistra: il sindaco Stefano Lo Russo, che per mesi ha blandito gli occupanti della storica palazzina di corso Regina Margherita 47, sposa alla fine la linea governativa e annuncia con tono notarile agli antagonisti che il tempo della condiscendenza è finito e "il patto di collaborazione cessato". Dopo trent’anni di dispute con il Comune, ma anche con lo Stato (sono stati chiesti 6,8 milioni di euro di danni per i sabotaggi No Tav) fuori tutti, anche i gatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Askatasuna sgomberato, il ministro Zangrillo: "Finalmente! Ora restituirlo alla città e dedicarlo alle vittime delle Br" - Il ministro della Pubblica Amministrazione non usa mezzi termini: "Questi non hanno alcuna intenzione di dialogare, di collaborare: sono persone che vivono nella filosofia dell’antistato". ilfoglio.it