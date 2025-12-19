Un episodio di violenza scuote Giffoni Valle Piana: ieri mattina, il sindaco Antonio Giuliano è stato aggredito con un coltello, suscitando grande preoccupazione tra la comunità. La dinamica dell’accaduto resta sotto indagine, mentre si moltiplicano le reazioni e le richieste di chiarezza su quanto accaduto. La città si mobilita per garantire sicurezza e tutela, in un momento di forte tensione e incertezza.

Momenti di grande apprensione si sono vissuti nella mattinata di ieri a Giffoni Valle Piana, dove il sindaco Antonio Giuliano è rimasto coinvolto in un grave episodio di violenza. Il primo cittadino è stato infatti aggredito da un uomo che, in evidente stato di agitazione, ha tentato di colpirlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sfratto a Giffoni Valle Piana: sindaco aggredito con un coltello.

