Sferra calci e pugni a un infermiere che lo scopre mentre ruba dal carrello dei pasti | 28enne arrestato

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti si sono verificati qualche giorno fa all'Ospedale Civile di Brescia. Per il 28enne, di origine brasiliana e irregolare sul territorio nazionale, si sta anche procedendo all'espulsione e al rimpatrio nel suo Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

sferra calci pugni infermierePanico in ospedale: vuole il cibo degli altri pazienti, poi prende a calci e pugni un infermiere - Paura in ospedale, al Civile di Brescia: un cittadino brasiliano di 28 anni è stato arrestato dopo aver seminato il caos all'interno della struttura sanitaria. today.it

sferra calci pugni infermiereAggredisce infermiere che lo aveva sorpreso mentre rubava il cibo ad altri pazienti: arrestato e espulso un brasiliano di 28 anni - L’uomo era stato sorpreso dall’infermiere mentre si aggirava fra i corridoi della struttura nel tentativo di prendere dal carrello dei pasti del cibo: una volta spiegatogli che il cibo era destinato a ... brescia.corriere.it

