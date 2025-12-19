Sferra calci e pugni a un infermiere che lo scopre mentre ruba dal carrello dei pasti | 28enne arrestato

Aggredisce infermiere che lo aveva sorpreso mentre rubava il cibo ad altri pazienti: arrestato e espulso un brasiliano di 28 anni - L’uomo era stato sorpreso dall’infermiere mentre si aggirava fra i corridoi della struttura nel tentativo di prendere dal carrello dei pasti del cibo: una volta spiegatogli che il cibo era destinato a ... brescia.corriere.it

Aggredisce infermiere e vigilante. Caos al pronto soccorso: arrestato - L’uomo era stato portato in ospedale la sera precedente dopo aver manifestato ’comportamenti anomali’. lanazione.it

