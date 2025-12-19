Sferra calci e pugni a un infermiere che lo scopre mentre ruba dal carrello dei pasti | 28enne arrestato
I fatti si sono verificati qualche giorno fa all'Ospedale Civile di Brescia. Per il 28enne, di origine brasiliana e irregolare sul territorio nazionale, si sta anche procedendo all'espulsione e al rimpatrio nel suo Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
