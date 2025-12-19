Sessanta kg di hashish sul tir sequestro e arresto della Polizia sull’autostrada

Un importante sequestro sulla A2 del Mediterraneo: la Polizia Stradale ha fermato un tir e sequestrato circa 60 chili di hashish. L’operazione, avvenuta nel territorio di Sala Consilina, ha portato all’arresto del conducente. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.

Un carico di circa 60 chilogrammi di hashish è stato sequestrato dalla Polizia Stradale sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso nel territorio di Sala Consilina, nel Salernitano. La droga era nascosta all'interno di un autoarticolato sottoposto a dei controlli di routine: il conducente di origini siciliane, viaggiava in direzione sud. Dagli accertamenti è emerso che il camion era partito dall'area napoletana ed era diretto in Sicilia. Il comportamento dell'autista ha insospettito gli agenti i quali hanno deciso così di perquisire il veicolo trovando così numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 60 chili, oltre a un quantitativo di cocaina.

