Servizio di salvataggio la Cgil prosegue la vertenza e presenta un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

La Cgil intensifica la sua battaglia per il servizio di salvataggio sulle spiagge di Rimini, presentando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La Filcams Cgil ribadisce l’impegno dopo lo sciopero dei marinai di salvataggio dello scorso 9 agosto, sottolineando che la vertenza continua con determinazione per tutelare i lavoratori e garantire la sicurezza delle spiagge.

“La vertenza sul servizio di salvataggio sulle spiagge della provincia di Rimini non si ferma”. Ad annunciarlo è la Filcams Cgil che, in una nota stampa, ricorda come “Dopo lo sciopero provinciale dei marinai di salvataggio dello scorso 9 agosto è stato deciso di proseguire la mobilitazione anche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini, servizio di salvataggio in spiaggia, dalla Cgil ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

servizio salvataggio cgil prosegueRimini, servizio di salvataggio in spiaggia, dalla Cgil ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Servizio di salvataggio sulle spiagge riminesi: la vertenza prosegue con un ricorso straordinario della Filcams Cgil al Presidente della Repubblica. corriereromagna.it

servizio salvataggio cgil prosegueSalvataggio sulle spiagge riminesi: la Cgil ricorre al Presidente della Repubblica - Il ricorso mette al centro il tema della distanza minima tra le torrette di salvataggio durante la pausa pranzo ... altarimini.it

