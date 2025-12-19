Serie C | Livorno-Pontedera le probabili formazioni Doga | Partita difficile idee chiare sul mercato
Il turno di riposo, per il Livorno, è arrivato proprio nel momento migliore. Gli amaranto, con l'arrivo in panchina di Roberto Venturato, subentrato all'esonerato Alessandro Formisano, hanno infatti raccolto otto punti in quattro partite, battendo, nell'ultima gara, il quotato Arezzo di Bucchi. E. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Serie C | Livorno-Torres, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, ma vogliamo vincere"
Leggi anche: Serie C | Livorno-Torres, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, ma vogliamo vincere"
Livorno-Pontedera: dirige Gabriele Sacchi, arbitro al quarto anno in Serie C; Livorno-Pontedera in diretta su dalle 17:30 di sabato 20 dicembre; Match Livorno-Pontedera, aperta la prevendita; Serie C girone B. Ci si avvicina all'ultima giornata d'andata.
Livorno-Pontedera: orario, diretta TV, streaming gratis e tutte le info sulla gara di Serie C - Pontedera, un match che può incidere in modo significativo sulla classifica. msn.com
Pronostico Livorno vs Pontedera – 20 Dicembre 2025 - Pontedera delinea una sfida ricca di spunti nel contesto della Serie C. news-sports.it
Livorno-Pontedera, il prepartita di Doga: "Sfida complessa, serve attenzione" - 30 sul prato del Picchi si giocherà il derby toscano che potrebbe risollevare definitivamente il campionato amaranto. msn.com
NEXT MATCH Serie B, giornata 11 Sabato 20 dicembre 2025 15:00 CET PalaBastia, Livorno Baraccaluga . . . #Livorno9Boca | #Livorno | #calcio | #futsal - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.