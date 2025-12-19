Tempo di lettura: < 1 minuto Audace Cerignola (24) e Benevento (38) si affrontano al “Monterisi” nell’ultima giornata del girone di andata. I giallorossi sono in vetta alla classifica a quota 38 insieme al Catania mentre la compagine pugliese, dopo un avvio di stagione con alti e bassi, è reduce da un periodo molto positivo che ha permesso alla squadra di mister Maiuri di entrare in zona play-off. I sanniti devono fare a meno di Ricci (stagione finita) e Salvemini, con quest’ultimo assente da quasi due mesi per un infortunio alla caviglia. Per lui appuntamento al 2026. Squadra al completo per l’Audace Cerignola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Audace Cerignola-Benevento: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Benevento-Trapani: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Latina-Benevento: la diretta testuale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Doumbia risponde a D'Orazio: il Cerignola pareggia ad Altamura; SERIE C SKY WIFI: AUDACE CERIGNOLA-BENEVENTO CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; Cerignola-Benevento in diretta TV e streaming: orario ed info della sfida di Serie C; Pronostici Audace Cerignola-Benevento: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 19.12.2025 Serie C.

Diretta Audace Cerignola Benevento/ Streaming video tv: che gara! (Serie C, 19 dicembre 2025) - Serie C, Diretta Audace Cerignola Benevento, streaming video tv: ci si aspetta tanto da questa partita tra pugliesi e campani (19 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net