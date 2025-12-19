Serie B Interregionale Bramante sconfitto di misura Domani la rivincita con Senigallia
Nel drammatico scontro in trasferta, il Bramante si arrende di misura al Valdiceppo, chiudendo con un punteggio di 67-65. Una partita intensa che ha dimostrato tutta la determinazione delle due squadre. Domani, si replica in casa contro la Senigallia, con l’obiettivo di riscattarsi e conquistare una vittoria importante. La sfida promette emozioni e spettacolo, con il pubblico pronto a sostenere i propri colori.
Il Bramante, serie B interregionale, perde al fotofinish la parita in trasferta con il Valdiceppo. Il risultato finale 67-65 la dice lunga sulla battaglia che si è consumata sul campo da gioco. "Abbiamo affrontato questa partita consapevoli dell’importanza per la classifica – commenta coach Massimliano Nicolini –. I ragazzi hanno avuto il giusto approccio alla gara, nel primo tempo siamo andati meglio in attacco che in difesa. Nel secondo tempo la partita si è sporcata parecchio e dopo un terzo quarto in equilibrio, nel quarto periodo ci siamo innervositi troppo cadendo nell’ unico errore che sapevamo di dover evitare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
