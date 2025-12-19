Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 17a Giornata | Palinsesto e Telecronisti Amazon Prime Video

Si parte stasera con Bari-Catanzaro, il Frosinone ospita lo Spezia, big match Modena-Venezia. . Questi sono solo alcuni temi che introducono la 17a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la tariffa di lancio, valido fino a nuova comunicazione e senza rinnovo automatico. In alternativa, il 30 Days Pass a 9,99 euro offre visione mensile, anch'esso con acquisto una tantum. 🔗 Leggi su Digital-news.it

