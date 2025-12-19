Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 17a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Da Bari-Catanzaro a Mantova-Empoli, weekend ricchissimo con tutte le partite in diretta su DAZN, Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match.. Su DAZN torna in esclusiva una nuova puntata di Professione Presidente, il format che racconta il dietro le quinte di istituzioni, leghe e club sportivi, partendo dal punto di vista di chi le gestisce: i Presidenti. Protagonista del nuovo episodio, disponibile da oggi in app, è Luigi De Laurentiis, Presidente del Bari, intervistato da Eleonora Incardona. Nella nuova puntata di Professione Presidente, De Laurentiis si racconta e guarda al futuro della società, soffermandosi sul rapporto con la città, intervenendo, inoltre, sui rumour legati a una possibile cessione, ribadendo la volontà di individuare un partner solido e affidabile per riportare il Bari dove merita: in Serie A. 🔗 Leggi su Digital-news.it
