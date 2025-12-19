Serie A il costo degli infortuni nella stagione 2024 25 | oltre 103 milioni di euro per i club

La stagione 2024/25 di Serie A si è conclusa lasciando emergere un dato sorprendente: oltre 103 milioni di euro spesi dai club per infortuni. Un impatto che va ben oltre il campo, evidenziando le sfide e i costi nascosti dietro ogni infortunio, tra recuperi e risorse impiegate. Un bilancio che invita a riflettere sulla gestione della salute e sulla prevenzione nel massimo campionato italiano.

La stagione 202425 di Serie A si è chiusa con numeri rilevanti sul fronte degli infortuni, sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico. Secondo il report Howden's 202425 Men's European Football Injury Index, il massimo campionato italiano ha registrato 858 infortuni complessivi, per un costo totale stimato in 103,14 milioni di euro a carico dei club. Un dato che segna un aumento significativo rispetto alla stagione precedente e che riporta l'attenzione sull'impatto finanziario degli stop fisici nel calcio professionistico. Infortuni in aumento dopo tre stagioni di calo. Dopo una fase di progressiva riduzione degli infortuni tra il 202122 e il 202324, il campionato italiano ha registrato un incremento del 24% degli episodi nella stagione 202425.

IL REPORT - Serie A, nella stagione 24/25 registrati 858 infortuni totali per un costo di 103,14 milioni di euro - 456 infortuni nei cinque principali campionati europei del calcio maschile (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia), segnando un lieve aumento ... napolimagazine.com

Gli infortuni sono una tassa per la Serie A: oltre cento milioni bruciati in infermeria - Uno studio mette in evidenza il costo economico del moltiplicarsi degli infortuni nel calcio moderno. panorama.it

Aumentano gli infortuni in Serie A: nella stagione 2024/25 sono stati 858 gli stop per problemi fisici, in aumento del 24% rispetto alla stagione precedente, per un costo complessivo pari a 103,14 milioni di euro. #ANSA - facebook.com facebook

