Serena Rossi fiction Rai 2026 | Sono impegnata sul set della famiglia Panini | Intervista esclusiva
Durante la presentazione delle nuove fiction Rai del 2026, abbiamo incontrato in esclusiva Serena Rossi, protagonista di un coinvolgente nuovo progetto. Nonostante i numerosi impegni, l’attrice ha condiviso con entusiasmo dettagli sulla sua collaborazione con la famiglia Panini, offrendo uno sguardo affascinante sul suo ruolo e sulla serie che promette di conquistare il pubblico.
Durante la presentazione delle fiction Rai del prossimo anno a Roma, abbiamo avuto l’occasione di intervistare in esclusiva la bravissima e bellissima Serena Rossi che, nonostante i mille impegni, era presente per parlare del nuovo progetto che la vede protagonista. Presto, infatti, la vedremo nei panni di Olga Panini nella serie tv pronta a raccontare la famiglia Panini e la grande impresa italiana che ha stampato figurine per anni e anni e ha reso felici i bambini di tutto il mondo. Nell’occasione abbiamo avuto modo di scoprire che a febbraio sarà di nuovo a Napoli con il suo spettacolo, ma comunque lascia uno spiraglio aperto per salire sul palco dell’Ariston per il Festival della Canzone Italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
"La famiglia è la mia priorità. Io non sono un’attrice: faccio l’attrice. È un lavoro, poi c’è la vita vera. Si educa soprattutto attraverso l’esempio, e la nostra coppia è formata da due persone intercambiabili: Davide e io ci sosteniamo a vicenda" Serena Rossi - facebook.com facebook
