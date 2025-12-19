Sere d’estate | il nuovo singolo di Stefano D' Anna in arte Lacrima
“Sere d’estate” di Lacrima è un coinvolgente singolo indie-pop che cattura l’essenza di un amore estivo tipico della Gen Z. Con sonorità fresche e testi evocativi, il brano esplora le emozioni contrastanti di due ragazzi che cercano di lasciarsi alle spalle il passato, ma si ritrovano inevitabilmente a inseguire la stessa nostalgia. Un inno alle emozioni di un’estate che rimane nel cuore.
“Sere d’estate” è il nuovo singolo del cantautore palermitano “Lacrima”, un brano indie-pop che racconta un amore estivo tipico della Gen Z, osservato da entrambe le prospettive: due ragazzi che tentano di lasciarsi alle spalle ciò che hanno vissuto, finendo però per inseguire la stessa nostalgia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
