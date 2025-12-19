Serata di raccoglimento e musica con il concerto dell' Intercity Gospel Train Orchestra

Vieni a vivere una serata di spiritualità e musica con il concerto dell’Intercity Gospel Train Orchestra. Sabato 20 dicembre alle 21, nella chiesa di Villachiaviche, ti aspettiamo per un momento di preghiera condivisa e melodie gospel, interpretate da un coro che da anni anima gli appuntamenti della nostra comunità. Un’occasione speciale per ritrovarsi in fede e musica, immersi in un’atmosfera di raccoglimento e convivialità.

Sabato 20 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di Villachiaviche si celebrerà un momento di preghiera insieme alla partecipazione del gruppo "Intercity Gospel Train Orchestra" di Forlì, coro che da diversi anni partecipa all'appuntamento promosso dalla parrocchia cesenate. Al termine del concerto.

