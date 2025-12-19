Senato La Russa in visita ai bambini del Policlinico Gemelli per Natale

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato nel pomeriggio al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Accompagnato dal presidente della Fondazione, Daniele Franco, dal direttore scientifico, Antonio Gasbarrini, e dal direttore generale, Daniele Piacentini, ha fatto visita ai reparti di oncologia pediatrica, neuropsichiatria infantile, chirurgia pediatrica e pediatria, portando gli auguri di Natale ai bambini ricoverati, ai familiari e al personale sanitario. Lo rende noto Palazzo Madama. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Senato, La Russa in visita ai bambini del Policlinico Gemelli per Natale Leggi anche: Al Policlinico 300 Babbi Natale in moto consegnano i regali ai bambini ricoverati Leggi anche: Famiglia nel bosco, l'appello del presidente del Senato La Russa: "I giuici decidano prima di Natale" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Russa: un onore il Papa al Senato, visita felice e inaspettata; Il Papa a sorpresa in Senato visita la mostra sulla Bibbia miniata; Leone XIV in visita alla Biblioteca del Senato dove ha inaugurato il presepe del Papa; Papa Leone XIV in visita al Senato. Senato, La Russa in visita ai bambini del Policlinico Gemelli per Natale - (LaPresse) Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato nel pomeriggio al Policlinico universitario Agostino Gemelli. stream24.ilsole24ore.com

La Russa in visita ai bambini del Policlinico Gemelli - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato al Policlinico universitario Agostino Gemelli. msn.com

Papa Leone XIV al Senato (a sorpresa)/ Pranzo fuoriprogramma, mostra sulla Bibbia e incontro con La Russa - Parolin) al Senato: cos'è successo e come è andato il breve incontro con Ignazio La Russa ... ilsussidiario.net

Almeno 35 assunzioni con elementi di potenziale criticità. Tra queste, quella di Lorenzo Kocis La Russa, figlio del presidente del Senato, e la nipote di Mario Draghi, Livia - facebook.com facebook

La Russa: “Inaspettata e felicissima la visita di Papa Leone in Senato” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.