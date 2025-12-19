Semestre filtro Medicina 2025 | soluzione ponte in arrivo per non perdere l’anno

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha annunciato una soluzione ponte per risolvere la questione dei pochi studenti che hanno superato i test del semestre filtro per l’accesso alla facoltà di Medicina dell’anno accademico 2025-2026. La conferma è arrivata nell’informativa alla Camera del 18 dicembre. Ma una decisione definitiva sarà valutata solo dopo aver visionato i risultati del secondo appello dei test d’ingresso nelle discipline di Chimica e Propedeutica Biochimica, Fisica, Biologia che si sono svolti meno di dieci giorni fa e per i quali i risultati sono attesi, probabilmente, per lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

