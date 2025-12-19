Semaforo antismog a Torino scatta il livello 1 - arancio | quali vetture possono circolare nel weekend

A Torino, dal 20 al 22 dicembre 2025, il semaforo antismog si attiverà al livello 1 (arancio), segnalando nuove restrizioni al traffico. Durante il weekend, alcune vetture potranno circolare secondo le norme in vigore. È importante conoscere quali mezzi sono autorizzati, per rispettare le limitazioni e contribuire alla qualità dell’aria in città.

© Torinotoday.it - Semaforo antismog a Torino, scatta il livello 1 - arancio: quali vetture possono circolare nel weekend A Torino le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 (arancio) da sabato 20 a lunedì 22 dicembre 2025 compreso (prossimo giorno di controllo). I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcgmc di concentrazione media.

Misure antismog a Torino: da mercoledì 10 dicembre scatta il livello arancio - Da mercoledì 10 dicembre entreranno in vigore, a Torino, le misure previste dal livello 1 (arancio) del semaforo antismog. ecoincitta.it

Semaforo antismog rosso sino a domani. Stop fino agli euro 5 diesel - Peggiora ulteriormente la qualità dell'aria a Torino e il semaforo antismog è passato dall'arancione al rosso. rainews.it

Semaforo antismog: da martedì 16 dicembre, torna il livello 0 iltorinese.it/2025/12/16/289… #Torino x.com

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha previsto per la giornata di mercoledì 10 dicembre a Bra, come in una ampia area del Piemonte, l'attivazione del semaforo antismog arancione. Questo primo livello di allerta comporta diverse limitazioni - facebook.com facebook

