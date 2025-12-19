Selvaggia Lucarelli querela Adinolfi | la frase shock dopo l’articolo su Corona
Un nuovo capitolo si aggiunge alla lunga saga di tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Adinolfi, scaturito da una frase shock della giornalista dopo un articolo su Corona. La querela apre ulteriori polemiche nel vivace dibattito pubblico italiano, evidenziando le profonde divergenze e le passioni che animano i social network. Un episodio che mette in luce le sfide della comunicazione nel mondo digitale.
Nuovo capitolo nella lunga serie di scontri che animano il dibattito pubblico italiano sui social network. Protagonisti questa volta sono Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli e il suo compagno, il documentarista e podcaster Lorenzo Biagiarelli. Al centro della polemica le dichiarazioni di Adinolfi che hanno portato Lucarelli e Biagiarelli a un’immediata azione legale. Tutto nasce dalle critiche espresse da Selvaggia Lucarelli nei confronti di Fabrizio Corona, l’ex paparazzo tornato recentemente al centro dell’attenzione mediatica per le sue accuse ad Alfonso Signorini e al mondo del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: “Accusi Corona ma…”. Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli, caos e querela
Leggi anche: Frase orrenda su Milly Carlucci «La manderei in pensione» e su Selvaggia Lucarelli «State facendo una schifezza»: chi l’ha detto
Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli: "Te la prendi con Corona per Signorini, ma avete fatto peggio". Scatta la querela - Il giornalista attacca la giudice di Ballando e riporta a galla una vicenda archiviata nel 2024: ma arriva la querela per diffamazione. libero.it
“Fate suicidare la povera gente”: Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli, scatta la querela - Dopo un post con accuse e parole pesantissime, la giornalista passa alle vie legali. donnaglamour.it
Adinolfi attacca Selvaggia Lucarelli: “Accusi Corona, ma avete fatto suicidare la povera gente”. Immediata la querela - La vicenda sollevata da Fabrizio Corona sul caso Signorini provocano un involontario effetto a catena che coinvolge il giornalista e ... fanpage.it
Selvaggia Lucarelli mi ha querelato
Mario Adinolfi. . Selvaggia Lucarelli mi ha querelato, non ha apprezzato la critica che ho rivolto al suo attacco a Fabrizio Corona che lei da sempre non tollera. Ma la signora della maldicenza, che sull’esposizione al pubblico ludibrio di infinite persone ha costr - facebook.com facebook
Avvertenza: i commenti di Selvaggia Lucarelli possono urtare la sensibilità… o colpire nel segno. #BallandoConLeStelle x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.