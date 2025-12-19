Un nuovo capitolo si aggiunge alla lunga saga di tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Adinolfi, scaturito da una frase shock della giornalista dopo un articolo su Corona. La querela apre ulteriori polemiche nel vivace dibattito pubblico italiano, evidenziando le profonde divergenze e le passioni che animano i social network. Un episodio che mette in luce le sfide della comunicazione nel mondo digitale.

© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli querela Adinolfi: la frase shock dopo l’articolo su Corona

Nuovo capitolo nella lunga serie di scontri che animano il dibattito pubblico italiano sui social network. Protagonisti questa volta sono Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli e il suo compagno, il documentarista e podcaster Lorenzo Biagiarelli. Al centro della polemica le dichiarazioni di Adinolfi che hanno portato Lucarelli e Biagiarelli a un’immediata azione legale. Tutto nasce dalle critiche espresse da Selvaggia Lucarelli nei confronti di Fabrizio Corona, l’ex paparazzo tornato recentemente al centro dell’attenzione mediatica per le sue accuse ad Alfonso Signorini e al mondo del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

