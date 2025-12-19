Selvaggia Lucarelli ha querelato Adinolfi per un motivo gravissimo | lui ha superato ogni limite stavolta

Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Mario Adinolfi si è trasformato in un episodio legale, segnando un nuovo capitolo nella loro polemica pubblica. Dopo settimane di commenti velenosi e repliche mordaci, la situazione è precipitata, portando Lucarelli a querelare Adinolfi per un motivo gravissimo. La tensione tra i due ha superato ogni limite, dando vita a una vicenda che ha sconvolto il mondo dell’opinione pubblica.

Dalle polemiche online alle aule di tribunale il passo, questa volta, è stato brevissimo. Un commento, una replica durissima e poi l’ escalation: lo scontro tra Mario Adinolfi e Selvaggia Lucarelli ha superato la soglia dello scontro verbale ed è diventato un caso legale. Al centro, parole giudicate inaccettabili e accuse considerate gravissime, arrivate dopo l’intervento della giornalista sul caso Signorini. Le parole terribili di Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli. Tutto nasce da un articolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter, in cui criticava duramente il metodo utilizzato da Fabrizio Corona nel trattare il caso legato ad Alfonso Signorini, puntando il dito contro l’esposizione mediatica e il pubblico ludibrio dei soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

