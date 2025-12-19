Sei troppo occidentale | una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata

Un'altra storia di soprusi a una ragazzina perché si era adattata troppo bene allo stile di vita occidentale. Viene da Terracina, in provincia di Latina, l'ultimo episodio noto e che riguarda una 17enne, nata in Italia da genitori tunisini. Stando alle indagini, i genitori la avrebbero immobilizzata legandola mani e piedi, per poi picchiarla davanti ai fratellini più piccoli. Lo scopo della violenza era di educarla (la ragazza fumava, frequentava amici non graditi ai genitori) e soprattutto voleva vivere senza conformarsi alle tradizioni del Paese d'origine della famiglia. La madre, 55 anni, da tempo irreperibile, è stata rintracciata e reclusa nel carcere romano di Rebibbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sei troppo occidentale": una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata Leggi anche: Minorenne legata e picchiata dalla madre: voleva vivere "all'occidentale" Leggi anche: Minorenne legata, immobilizzata e picchiata dalla madre: voleva vivere "all'occidentale" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 'Sei troppo occidentale', ragazza di 17 anni legata e picchiata dai genitori. "Sei troppo occidentale": una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata - Ritrovata in condizioni precarie dal proprietario, ha avuto la forza di denunciare quanto subito in famiglia ... msn.com

