Sei troppo occidentale | una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'altra storia di soprusi a una ragazzina perché si era adattata troppo bene allo stile di vita occidentale. Viene da Terracina, in provincia di Latina, l'ultimo episodio noto e che riguarda una 17enne, nata in Italia da genitori tunisini. Stando alle indagini, i genitori la avrebbero immobilizzata legandola mani e piedi, per poi picchiarla davanti ai fratellini più piccoli. Lo scopo della violenza era di educarla (la ragazza fumava, frequentava amici non graditi ai genitori) e soprattutto voleva vivere senza conformarsi alle tradizioni del Paese d'origine della famiglia. La madre, 55 anni, da tempo irreperibile, è stata rintracciata e reclusa nel carcere romano di Rebibbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sei troppo occidentale una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata

© Ilgiornale.it - "Sei troppo occidentale": una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata

Leggi anche: Minorenne legata e picchiata dalla madre: voleva vivere "all'occidentale"

Leggi anche: Minorenne legata, immobilizzata e picchiata dalla madre: voleva vivere "all'occidentale"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

'Sei troppo occidentale', ragazza di 17 anni legata e picchiata dai genitori.

sei troppo occidentale 17enne"Sei troppo occidentale": una 17enne tunisina legata mani e piedi e picchiata - Ritrovata in condizioni precarie dal proprietario, ha avuto la forza di denunciare quanto subito in famiglia ... msn.com

sei troppo occidentale 17enne'Sei troppo occidentale', ragazza di 17 anni legata e picchiata dai genitori - La immobilizzavano legandole polsi e caviglie e la picchiavano davanti ai suoi fratellini di 15 e appena 6 anni, costretti ad assistere alle punizioni. msn.com

Sei troppo occidentale, 17enne legata e picchiata dai genitori a Terracina - La immobilizzavano legandole polsi e caviglie e la picchiavano davanti ai suoi fratellini di 15 e appena 6 anni, costretti ad assistere alle punizioni. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.