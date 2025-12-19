Sei troppo occidentale Massacrata a soli 17 anni dai genitori cosa le facevano | disumano
Una vicenda di violenza domestica e maltrattamenti ha scosso Terracina, in provincia di Latina, dove una ragazza di origine tunisina, nata e cresciuta in Italia, è stata vittima di abusi all’interno della propria famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, veniva immobilizzata e sottoposta a ripetute punizioni davanti ai suoi fratellini, di 15 e 6 anni, costretti ad assistere alle violenze. All’origine degli abusi ci sarebbero stati i comportamenti e lo stile di vita della ragazza, ritenuti troppo “occidentali” rispetto alle tradizioni familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
