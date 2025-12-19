Seguiva le ragazzine a casa poi le violentava incastrato dal cappello verde | arrestato 19enne
Un giovane di 19 anni di Fermo, identificato grazie a un cappello verde, era stato arrestato per aver perseguitato e aggredito alcune ragazzine. La sua presenza inquietante si protraeva nel tempo, ma un dettaglio catturato dalle telecamere di sicurezza ha cambiato le sorti dell’indagine, portando alla sua identificazione e fermo. Un episodio che ha scosso la comunità e riaccende il tema della sicurezza nelle zone residenziali.
Fermo, con un piede sul monopattino. Resta così per diverso tempo fino a quando - come mostrano le immagini catturate da una telecamera di sicurezza - qualcosa non attira la sua attenzione. È una ragazzina, ha 15 anni.La giovane, appena scesa dalla metropolitana, gli passa casualmente davanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
