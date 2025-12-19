Seguiva le ragazzine a casa poi le violentava incastrato dal cappello verde | arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni di Fermo, identificato grazie a un cappello verde, era stato arrestato per aver perseguitato e aggredito alcune ragazzine. La sua presenza inquietante si protraeva nel tempo, ma un dettaglio catturato dalle telecamere di sicurezza ha cambiato le sorti dell’indagine, portando alla sua identificazione e fermo. Un episodio che ha scosso la comunità e riaccende il tema della sicurezza nelle zone residenziali.

Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa - Il giovane, agli arresti domiciliari, è accusato di aver violentato due ragazze minorenni, 15 e 16 anni, a Bussero, ad agosto e a Milano, a settembre.

