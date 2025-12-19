Sedazioni senza prescrizione e monitor spenti | come agivano le due infermiere dell' ospedale
Due infermiere dell’ospedale praticavano sedazioni senza prescrizione e monitor spenti, comportamenti gravemente illeciti e ripetuti. Le loro azioni mettevano a serio rischio la salute e la libertà dei pazienti, evidenziando un quadro di condotte scorrette e pericolose che hanno sollevato profonde preoccupazioni sulla sicurezza all’interno del presidio sanitario.
Un quadro di condotte illecite gravi, sistematiche e reiterate, tali da mettere seriamente a rischio la salute e la libertà personale dei pazienti. È quello che emerge dall’ordinanza cautelare emessa il 17 dicembre 2025 dal Tribunale di Genova nei confronti di due infermiere in servizio presso il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
