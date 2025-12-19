Sedazioni senza prescrizione e monitor spenti | come agivano le due infermiere dell' ospedale

Due infermiere dell’ospedale praticavano sedazioni senza prescrizione e monitor spenti, comportamenti gravemente illeciti e ripetuti. Le loro azioni mettevano a serio rischio la salute e la libertà dei pazienti, evidenziando un quadro di condotte scorrette e pericolose che hanno sollevato profonde preoccupazioni sulla sicurezza all’interno del presidio sanitario.

