Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni | il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania

Un grave caso di violenza domestica scuote la Germania: un uomo di 61 anni è stato condannato per aver sedato e violentato la moglie, documentando gli abusi nel corso di diversi anni. Un episodio che solleva importanti questioni sulla violenza di genere e sulla necessità di prevenzione e tutela delle vittime.

'Un sangue diverso' (ed. Besa Muci) scritto da Tommaso Galiani racconta la storia di Rosalia, della sua infanzia spezzata dopo la morte violenta del padre adottivo, e della società rurale che vuole zittire le donne e negare loro ogni libertà nella quale la protago - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.