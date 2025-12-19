Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni | il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania
Un grave caso di violenza domestica scuote la Germania: un uomo di 61 anni è stato condannato per aver sedato e violentato la moglie, documentando gli abusi nel corso di diversi anni. Un episodio che solleva importanti questioni sulla violenza di genere e sulla necessità di prevenzione e tutela delle vittime.
Un uomo di 61 anni è stato condannato in Germania per aver sedato e violentato la moglie filmando le aggressioni per diversi anni. Un caso che richiama il processo di Dominique Pelicot, in Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pesta e violenta la moglie. Condannato a quattro anni
Leggi anche: Violenta una donna a Desio e scappa attraverso le montagne: 25enne arrestato dopo 2 anni in Germania
Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni: il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania - Un uomo di 61 anni è stato condannato in Germania per aver sedato e violentato la moglie filmando le aggressioni per diversi anni ... fanpage.it
'Un sangue diverso' (ed. Besa Muci) scritto da Tommaso Galiani racconta la storia di Rosalia, della sua infanzia spezzata dopo la morte violenta del padre adottivo, e della società rurale che vuole zittire le donne e negare loro ogni libertà nella quale la protago - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.