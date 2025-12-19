Seda e violenta la moglie filmando tutto per anni | il nuovo ‘caso Pelicot’ in Germania

Un grave caso di violenza domestica scuote la Germania: un uomo di 61 anni è stato condannato per aver sedato e violentato la moglie, documentando gli abusi nel corso di diversi anni. Un episodio che solleva importanti questioni sulla violenza di genere e sulla necessità di prevenzione e tutela delle vittime.

Un uomo di 61 anni è stato condannato in Germania per aver sedato e violentato la moglie filmando le aggressioni per diversi anni. Un caso che richiama il processo di Dominique Pelicot, in Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

