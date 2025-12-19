Un tragico caso emerge in Germania: un uomo di 61 anni è stato condannato per aver sedato e violento la moglie, documentando le aggressioni nel corso di anni. La vicenda, nota come il

Un uomo di 61 anni è stato condannato in Germania per aver sedato e violentato la moglie filmando le aggressioni per diversi anni. Un caso che richiama il processo di Dominique Pelicot, in Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

