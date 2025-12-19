Seconda Categoria - Le gare di Coppa

Domenica si concluderà l’annata 2025 con le emozionanti semifinali della 4ª edizione del Memorial Frisenda, la fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria. Le squadre si sfideranno con determinazione, pronti a lasciare il segno in questa importante competizione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio che vivranno momenti di pura adrenalina e passione.

Domenica, a conclusione dell’annata 2025, si giocheranno le due semifinali della 4ª edizione del Memorial Frisenda, ovvero la fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria. La competizione, cui sono iscritte d’ufficio tutte le formazioni della provincia di Ravenna, indipendentemente dal raggruppamento di appartenenza, per questo penultimo atto, ha qualificato quattro squadre del girone M. Si troveranno di fronte due big, opposte a due squadre in lotta nella parte bassa della classifica: da una parte la capolista Vis Faventia – che ha eliminato il Marina, primo nel girone N di Seconda – giocherà al "Filippi" di Voltana contro la Real Voltanese, 10ª col Borgo Tuliero, mentre a Riolo Terme, la Riolese, seconda, se la vedrà col Vita, penultimo e in lotta per evitare i playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

