Inter News 24 Sebastiano Esposito Cagliari, prima parte di stagione positiva per l’attaccante classe 2002: rendimento in crescita in Serie A. Prima parte di stagione decisamente incoraggiante per Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, che sta trovando continuità e spazio nel massimo campionato. Il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e fratello di Pio Esposito, ha messo a referto 3 gol e 2 assist in 14 presenze con la maglia rossoblù, diventando una pedina utile nello scacchiere offensivo della squadra sarda. Numeri che certificano una crescita importante, soprattutto dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi e da diverse esperienze lontano da Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sebastiano Esposito Cagliari, numeri in crescita: 3 gol e 2 assist e i dettagli dell'addio all'Inter

