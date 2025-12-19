Se Putin è innamorato il Podcast Rai sulle Br e la famiglia nel bosco | quindi oggi
- Sapete perché è stato possibile sgomberare il centro sociale Askatasuna, dopo 30 anni di occupazione? Facile: perché gli antagonisti torinesi hanno commesso un errore madornale. Si sono scavati la fossa da soli. Per capire bene partiamo dalle dichiarazioni di Chiara Appendino, grillina della prima ora, che di Torino è stata anche sindaco. Ha detto che il blitz della polizia, per quanto muscolare — qualsiasi cosa voglia dire — era “inevitabile dopo le violenze degli ultimi mesi”. Eh no. Perché se era “inevitabile”, viste le violenze, allora andava liberato diversi anni fa. È da tempo infatti che i militanti del centro sociale sono in prima linea a fare casino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
