Se ne è andato Mimmo Mauro storico titolare della Grotta del cavallone
Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Mimmo Mauro, affettuosamente conosciuto come Mimmo, storico proprietario della rinomata
Si è spento all'ospedale SS. Annunziata di Chieti Domenico Mauro, per tutti Mimmo: storico titolare del ristorante pizzeria la Grotta del Cavallone in centro storico a Chieti. Un altro volto noto del commercio teatino che va via. Negli anni la sua attività era stata premiata come “negozio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
