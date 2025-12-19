Se le aziende si alleano

In un mondo caratterizzato da costanti cambiamenti e incertezze, le aziende devono adattarsi rapidamente per sopravvivere e crescere. La collaborazione e le alleanze strategiche diventano strumenti essenziali per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, segnato da innovazioni tecnologiche e pressioni ambientali. Solo unendo le forze si può costruire un futuro sostenibile e competitivo, affrontando insieme le complessità di oggi.

In quest'epoca segnata dalla volatilità dei mercati e dalle grandi trasformazioni ecologica e digitale, nessuna azienda si salva da sola. Nessuna è in grado di sostenere la portata del cambiamento in corso, se non adotta un approccio sistemico e non opera in un ecosistema collaborativo. Solo unendo le forze tra diversi attori è possibile raggiungere obiettivi globali come l'equilibrio tra tutela ambientale, progresso sociale e crescita economica. È da questa riflessione che, ormai quattro anni fa, nel 2021, nasce Open-es, un'Alleanza di sistema, aperta e senza scopo di lucro, con l'obiettivo di accompagnare le aziende nella doppia transizione digitale e sostenibile.

Vodafone Spain e Twilio si alleano per offrire alle aziende spagnole messaggistica RCS sicura e interattiva - In un mondo in cui la personalizzazione e la fiducia sono essenziali per le relazioni tra i marchi e i consumatori, la RCS offre un'esperienza che va oltre le capacità degli SMS tradizionali. ansa.it

