Se Fiorello ci ride su lo legittima | Selvaggia Lucarelli attacca su Corona–Signorini

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro l’atteggiamento tollerante nei confronti di Fabrizio Corona, criticando chi, come Signorini, sembra legittimare le azioni dell’ex paparazzo. Nell’articolo, la giornalista evidenzia come il sorriso e la leggerezza di alcuni personaggi dello spettacolo possano contribuire a sottovalutare la reale gravità delle sue azioni, alimentando un dibattito sulla percezione pubblica del fenomeno Corona.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un lungo articolo sulla vicenda di Fabrizio Corona e Alfonso Signorini nel quale, tra le altre cose, ha criticato duramente l’atteggiamento accondiscendente che alcuni personaggi dello spettacolo hanno mostrato nei confronti di Corona, sottovalutandone “la pericolosità sociale”. Tra questi, Fiorello e in modi diversi anche Simona Ventura, Francesca Fagnani, Mara Venier, D’Urso ma anche Netflix, che ha annunciato un nuovo documentario su Corona. Che siparietto Squallido Irrispettoso Vergognoso Evitabile e davvero gravissimo anche solo che sia andato in onda #Fiorello #Corona pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

