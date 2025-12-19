Scusi presidente… Choc in conferenza stampa Putin gelato | non si aspettava una cosa del genere davanti a tutti

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tradizionale appuntamento di fine anno Vladimir Putin ha tenuto la consueta conferenza stampa annuale, trasmessa in diretta da Mosca davanti a giornalisti e cittadini russi collegati da tutto il Paese. Il presidente ha parlato soprattutto della guerra in Ucraina, ribadendo che le forze russe stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto e che Mosca non intende fare compromessi al di fuori delle sue condizioni di pace. Ha criticato duramente l’Unione Europea e accusato Kiev di non mostrare disponibilità concreta al dialogo, insistendo sulla necessità di riconoscere territori oggi contesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Serginho: “Inter-Milan 0-6? Nessuno si aspettava una cosa del genere” | PM

Leggi anche: Cosa ha detto Putin nella conferenza stampa di fine anno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.