Scusi presidente… Choc in conferenza stampa Putin gelato | non si aspettava una cosa del genere davanti a tutti

Nel tradizionale appuntamento di fine anno Vladimir Putin ha tenuto la consueta conferenza stampa annuale, trasmessa in diretta da Mosca davanti a giornalisti e cittadini russi collegati da tutto il Paese. Il presidente ha parlato soprattutto della guerra in Ucraina, ribadendo che le forze russe stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto e che Mosca non intende fare compromessi al di fuori delle sue condizioni di pace. Ha criticato duramente l’Unione Europea e accusato Kiev di non mostrare disponibilità concreta al dialogo, insistendo sulla necessità di riconoscere territori oggi contesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Serginho: “Inter-Milan 0-6? Nessuno si aspettava una cosa del genere” | PM

Leggi anche: Cosa ha detto Putin nella conferenza stampa di fine anno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mi scusi ma la modalità di formazione della legge di bilancio è la stessa da sempre tranne che per il numero di letture (l'ultimo a farne tre come presidente fui io nel 2018). In commissione si votano le modifiche e poi il maxiemendamento da portare in aula le r x.com

Scusi Presidente.... - facebook.com facebook