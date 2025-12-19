Scuole Sicure | sei nuove telecamere a 360° e controlli antidroga per 11 istituti

Un nuovo capitolo per la sicurezza delle scuole di Modena: sono state approvate 11 nuove telecamere a 360° e controlli antidroga, nel quadro del progetto

È stato approvato mercoledì 17 dicembre, con delibera di giunta comunale, il progetto "Scuole sicure Modena": una serie di azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti pensate proprio per le scuole secondarie di secondo grado della città.

