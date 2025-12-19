Scuole, servono i doppi vetri.

La questione dei doppi vetri nelle scuole diventa al centro del dibattito politico, con Forza Italia che esprime una soddisfazione parziale attraverso il suo segretario comunale, Simone Lucchi. Un tema che coinvolge sicurezza, comfort e approcci alle sfide educative, suscitando opinioni contrastanti tra le diverse forze politiche e le comunità locali.

È "parziale" la soddisfazione di Forza Italia (espressa attraverso il suo segretario comunale, Simone Lucchi), sul tema scuole. "Apprendiamo con parziale soddisfazione che l’ Amministrazione comunale in risposta alle nostre sollecitazioni ha intenzione di “investire” in alcuni plessi scolastici andando a sostituire lampadine ad incandescenza eo al neon con moderne luci a led e altri piccoli interventi. Bene ma non benissimo, i bambini cervesi meritano molto di più e questa amministrazione, come le precedenti targate Pd, continua a girare intorno ai problemi senza mai affrontarli con determinazione e risoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

