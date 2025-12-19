Nella manovra 2026 il regalo alle scuole private ha un nome, un cognome politico e una firma. È l’emendamento che apre all’esenzione IMU per gli immobili delle scuole paritarie, inserito tra i “segnalati” della maggioranza e riconducibile alla Lega, con il sostegno esplicito del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che da mesi lavora a una “soluzione” fiscale per il settore. Le associazioni dei gestori, in testa AGIDAE, lo hanno ringraziato pubblicamente. Il governo ha eseguito. La norma consente ai Comuni di esentare dall’IMU gli edifici scolastici utilizzati da istituti paritari del sistema nazionale di istruzione, prevedendo un ristoro statale di due milioni di euro annui a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scuole private, esenzione IMU e voucher: chi ha firmato il regalo nella Manovra 2026

