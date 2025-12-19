Scuole private esenzione IMU e voucher | chi ha firmato il regalo nella Manovra 2026
Nella manovra 2026 il regalo alle scuole private ha un nome, un cognome politico e una firma. È l’emendamento che apre all’esenzione IMU per gli immobili delle scuole paritarie, inserito tra i “segnalati” della maggioranza e riconducibile alla Lega, con il sostegno esplicito del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che da mesi lavora a una “soluzione” fiscale per il settore. Le associazioni dei gestori, in testa AGIDAE, lo hanno ringraziato pubblicamente. Il governo ha eseguito. La norma consente ai Comuni di esentare dall’IMU gli edifici scolastici utilizzati da istituti paritari del sistema nazionale di istruzione, prevedendo un ristoro statale di due milioni di euro annui a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Il regalo del centrodestra per le scuole private: un voucher da 1.500 euro per chi iscrive i figli
Leggi anche: Esenzione IMU alle scuole paritarie: l’emendamento che divide la Manovra 2026
Esenzione Imu e bonus di 1500 euro: così il governo aiuta le scuole private - Dal 2026 arriva un nuovo bonus per le famiglie che scelgono le scuole paritarie: fino a 1. fanpage.it
Scuole paritarie, il triplice regalo del governo: bonus da 1500 euro a studente, esenzione Imu e 86 milioni in più - Le scuole paritarie possono gioire in vista della legge di Bilancio, grazie a 3 regali: esenzione Imu, 20 milioni per il cosiddetto “Buono scuola”, ’fondo incrementato di 86 milioni di euro. ilfattoquotidiano.it
Scuole paritarie: nella Legge di bilancio l’esenzione Imu. Fism, “un riconoscimento fondamentale” - “Un sostegno all’intero settore delle scuole paritarie e un aiuto concreto all’attuazione del principio di parità scolastica, restituendo certezza normativa e stabilità a realtà educative che operano ... toscanaoggi.it
Ars: No ai fondi per le scuole private Secondo no all'Ars, sempre con voto segreto sostenuto dai franchi tiratori della maggioranza che hanno fatto da spalla alle opposizioni, a saltare è stato un emendamento al ddl bilancio che stanziava 1 milione e 300 mila e - facebook.com facebook
No fondi a scuole private, Pd-M5s e franchi tiratori bocciano norma. Assessore Turano furioso, "sono basito, servivano a sezioni primavera" #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.