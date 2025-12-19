Scuole paritarie il triplice regalo del governo | bonus da 1500 euro a studente esenzione Imu e 86 milioni in più

Le scuole paritarie possono gioire in vista della legge di Bilancio, grazie a 3 regali: esenzione Imu, 20 milioni per il cosiddetto “Buono scuola”, ’fondo incrementato di 86 milioni di euro. Le paritarie sono gli istituti privati dove si paga una retta annuale, ma con lo stesso valore legale dell’istruzione pubblica. 20 milioni per il Buono scuola: 1.500 euro a studente. L’annuncio dei 20 milioni è giunto da Maurizio Lupi e l’ex ministra della Scuola Maria Stella Gelmini, esponenti di spicco di Noi Moderati, dopo il sì del Senato all’emendamento sul cosiddetto “buono scuola”. Ovvero un contributo fino a 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

