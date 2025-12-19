Scuole paritarie arriva il bonus di 1.500 euro per chi sceglie gli istituti privati | cosa sapere
Il bonus di 1.500 euro per le famiglie che optano per le scuole paritarie rappresenta un'opportunità di sostegno, riservata a nuclei con Isee fino a 30 mila euro. Tuttavia, la misura ha suscitato critiche, con opposizioni che denunciano un taglio di quasi 900 milioni di euro alla scuola pubblica. Una scelta che potrebbe influenzare il panorama educativo italiano, tra vantaggi e controversie.
Possono accedere alla misura le famiglie con un reddito Isee non superiore a 30 mila euro. Opposizioni critiche: la manovra taglia quasi 900 milioni di euro alla scuola pubblica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
