Scuole paritarie arriva il bonus di 1.500 euro per chi sceglie gli istituti privati | cosa sapere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bonus di 1.500 euro per le famiglie che optano per le scuole paritarie rappresenta un'opportunità di sostegno, riservata a nuclei con Isee fino a 30 mila euro. Tuttavia, la misura ha suscitato critiche, con opposizioni che denunciano un taglio di quasi 900 milioni di euro alla scuola pubblica. Una scelta che potrebbe influenzare il panorama educativo italiano, tra vantaggi e controversie.

scuole paritarie arriva il bonus di 1500 euro per chi sceglie gli istituti privati cosa sapere

© Xml2.corriere.it - Scuole paritarie, arriva il bonus di 1.500 euro per chi sceglie gli istituti privati: cosa sapere

Possono accedere alla misura le famiglie con un reddito Isee non superiore a 30 mila euro. Opposizioni critiche: la manovra taglia quasi 900 milioni di euro alla scuola pubblica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Manovra, un emendamento del centrodestra introduce un bonus da 1.500 euro per gli studenti delle scuole private paritarie

Leggi anche: Manovra, un emendamento del centrodestra introduce un bonus da 1.500 euro per gli studenti delle scuole private paritarie

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dote educativa da 500 euro per studenti: chi rischia di perderla e cosa si può davvero acquistare.

scuole paritarie arriva bonusScuole paritarie, arriva il bonus da 1.500 euro per le famiglie: chi può richiederlo - 500 euro destinato alle famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli alle scuole paritarie. leggo.it

scuole paritarie arriva bonusScuole paritarie, arriva il bonus di 1.500 euro per chi sceglie gli istituti privati: chi ne ha diritto e come funziona - Possono accedere alla misura le famiglie con un reddito Isee non superiore a 30 mila euro. msn.com

scuole paritarie arriva bonusArriva il bonus per le paritarie, fino a 1500 euro nel 2026 - Arriva il bonus paritarie nel 2026: si tratta di un contributo fino a 1500 euro per le famiglie con Isee entro i 30mila euro e riguarda gli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.